Em comunicado, o Real Madrid informa que um jogador da equipa principal de basquetebol teve resultado positivo para infeção por coronavírus.

Assim, a partir deste momento, a recomendação é de que tanto a equipa principal de basquetebol como a equipa principal de futebol se mantenham em quarentena, uma vez que as duas equipa partilham as instalações do clube na Cidade Real Madrid.

Os jogos que estavam previstos para hoje e amanhã, correspondentes à Euroliga de basquetebol e da La Liga de Futebol não se vão realizar.

Como resultado deste anúncio, a Liga Espanhola de Futebol vai ser suspensa temporariamente. De acordo com a La Liga (organismo que tutela a Liga Espanhola de Futebol) devido este caso confirmado e a "possíveis casos positivos noutros jogadores da liga", o organismo avançou com o "protocolo de atuação contra o Covid-19" neste tipo de situações.

Consequentemente, avança a LaLiga, as próximas duas jornadas da competição foram suspensas, sendo que esta decisão será "reavaliada depois de finalizadas a quarentenas decretadas pelos clubes afetados" e de outras possíveis situações.

Espanha é neste momento um dos países mais afetados pelo coronavírus a nível mundial, tendo 2277 casos positivos e 55 mortes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justificou a declaração com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

ace ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.