Os golos só surgiram na segunda parte, tendo o Real Madrid marcado pelo francês Karim Benzema, aos 48 e 62 minutos, por Nacho, aos 56, e pelo brasileiro Vinícius Júnior, aos 90+2. O Alavés marcou por Joselu, aos 65 minutos, de grande penalidade.

O Real Madrid assumiu a liderança, com três pontos, de parceria com o Valencia, que, na sexta-feira, venceu o Getafe, que segue com o Alavés nas duas últimas posições da tabela classificativa.

O recém-promovido Maiorca esteve a vencer por 1-0 na receção ao Betis, do guarda-redes português Rui Silva, mas sofreu o empate aos 59, com um golo na própria baliza do guarda-redes Manolo Reina.

Nos restantes jogos já disputados também se registaram empates, tendo o Levante permitido a igualdade 1-1 na deslocação a casa do Cádiz, ao sofrer o golo do empate pelo uruguaio Alfonso Espino, aos 90+7 minutos, depois de ter chegado à vantagem por José Morales, aos 39, enquanto o Osasuna e o recém-promovido Espanyol empataram 0-0.