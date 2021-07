A Federação Internacional do Automóvel (FIA) rejeitou hoje o pedido de revisão da Red Bull, que considerou insuficiente a penalização imposta ao piloto Lewis Hamilton (Mercedes), após colidir com Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

O piloto dos Países Baixos, que liderava no momento do acidente à entrada da segunda volta, sofreu um impacto de 51 G (51 vezes a força da gravidade) e foi levado a um hospital local para observação. Os comissários da corrida sancionaram, na altura, o campeão mundial em título em dez segundos, um 'castigo' que não impediu o britânico de triunfar perante o seu público. A marca austríaca, que solicitou uma revisão da sanção na terça-feira, acabou por "não fornecer nenhum elemento novo, significativo e relevante", que pudesse justificar uma alteração na decisão tomada durante a corrida, segundo indicou a FIA, com base no código desportivo internacional. Após conhecida a decisão do organismo, a marca alemã deixou duras críticas aos responsáveis da Red Bull, que "tentaram manchar" o nome do piloto britânico. "Além de encerrar este incidente, esperamos que esta decisão marque o fim de uma tentativa concertada da administração da Red Bull Racing de manchar o nome de Lewis Hamilton e a integridade desportiva, inclusive em documentos enviados para a sua solicitação malsucedida", escreveu Mercedes, em comunicado. Com o triunfo alcançado em casa, o 99.º da carreira, Lewis Hamilton encurtou para oito pontos a distância para o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen.