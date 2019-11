“Fui contratado como treinador. Não sou mágico. As coisas não aparecem num estalar de dedos. Estou convencido, pela qualidade que existe, que a aceitação por parte dos jogadores vai ser o ponto fulcral para podermos mostrar esse jogo em campo, mas vamos passo a passo”, afirmou, manifestando-se confiante que os jogadores vão “abraçar” a sua proposta.

Em relação à estreia, marcada para 30 de novembro, no Estádio da Luz, diante do Benfica, campeão nacional e líder da I Liga, José Gomes considerou ser um “excelente início”, pois será fácil motivar os atletas, embora possam ser expostas as fragilidades da equipa maritimista, devido à valia do adversário.

O presidente Carlos Pereira indicou que as conversações começaram há 10 dias e que tudo foi tratado com muita “lisura e frontalidade”, procurando um crescimento, quer na tabela classificativa, quer no espetáculo demonstrado em campo.

“Sabemos que o futebol não é uma ciência exata, mas que pode melhorar substancialmente com a qualidade que queremos implementar. Todos juntos, faremos um trabalho meritório em prol desta instituição e da região”, salientou.