“Haverá, de facto, um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Não haverá qualquer representação diplomática do Reino Unido. É um boicote diplomático e não desportivo, já que essa não é a política do nosso governo”, disse Boris Johnson, na sua sessão semanal no parlamento britânico.

O Reino Unido junta-se à Austrália, que também hoje anunciou um boicote à competição, depois de, na segunda-feira, Estados Unidos terem sido a primeira nação a tomar essa decisão.

Grupos de direitos humanos têm pressionado um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos contra minorias étnicas.

A competição vai decorrer entre 4 e 20 de fevereiro do próximo ano, na capital chinesa.