Os resultados foram conhecidos depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

“Neste novo rastreio efetuado à covid-19, todos os testes deram negativo, ou seja, nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado”, lê-se no comunicado.

A próxima bateria de exames — a sexta — será cumprida ainda antes da partida para a Madeira, onde o emblema sadino tem encontro marcado com o Marítimo, no dia 4 de junho, às 19:00, em partida da 25.ª jornada do campeonato.

Após 24 jornadas, o Vitória de Setúbal ocupa a 12.ª posição, com 28 pontos. O FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.