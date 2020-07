“Foi um casamento perfeito, mas como tudo na vida tem um fim ... Uma viagem com muitas conquistas... mas é hora de dizer adeus e ser grato por esta jornada... É hora de começar a trabalhar no futuro”, escreveu o atleta, nas redes sociais.

Ricardinho, que terminava contrato com o clube, já tinha anunciado a sua saída para o ACCS Paris.

Antes de o fazer, tinha somado o sexto título de campeão espanhol em sete épocas no Inter, num percurso ‘interrompido’ pela conquista do FC Barcelona em 2018/19.

Pelo clube, o atleta de 34 anos sagrou-se duas vezes campeão da Europa, em 2017 e 2018.

Ainda assim, os últimos tempos de Ricardinho no Inter Movistar não tinham sido pacíficos, não tendo sido opção no ‘play-off’ de definição do campeão, jogado após a paragem motivada pela covid-19, depois de ter feito umas declarações polémicas a criticar o clube durante o período de quarentena.

Em Paris, o jogador português, sete vezes eleito o melhor do mundo, contará com a companhia de Carlos Ortiz, jogador do Inter Movistar que se transferiu também para a capital parisiense, e com Bruno Coelho, ex-capitão do Benfica, igualmente reforço.