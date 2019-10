O português teve hoje o pior dos quatro dias de ação, com 77 pancadas, seis acima do Par, e terminou a prova com um total de 293, nove acima.

Hoje, registou apenas um ‘birdie’ (uma abaixo do par) e um total de sete ‘bogeys’ (uma acima), cedendo oito posições em relação ao 61.º lugar, que ocupava no sábado.

A prova foi ganha por Colsaerts, que encerrou no Le Golf National, em Paris, um jejum de mais de sete anos, depois de liderar a prova desde o segundo dia, conseguindo o terceiro troféu no European Tour da carreira a um mês de fazer 37 anos, e o primeiro desde maio de 2012 (Volvo World Match Play).