Melo Gouveia entregou um cartão com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo do Glendower Golf Club, em Edenvale, fruto de quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e três ‘bogeys’ (uma acima), passando a totalizar 139.

O golfista português, de 32 anos, não conseguiu repetir o desempenho de quinta-feira, dia em que necessitou de apenas 68 golpes e concluiu no grupo dos colocados na 20.ª posição, mas manteve-se bem dentro do ‘cut’, conquistando o direito a disputar as duas últimas voltas, no fim de semana.

Melo Gouveia está à distância de 10 pancadas do líder da prova sul-africana, o italiano Matteo Manassero, com apresenta um agregado de 129 (15 abaixo do par), depois de ter efetuado hoje uma volta notável, com apenas 61, batendo por 11 o par do campo.