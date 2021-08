Depois de há três semanas ter vencido o Italian Challenge, Melo Gouveia somou o segundo triunfo consecutivo no segundo escalão do golfe europeu, garantindo praticamente o regresso ao European Tour.

O português subiu nove lugares na quarta e última volta na Dinamarca, ao entregar 67 pancadas (quatro abaixo do Par), fruto de cinco ‘birdies’ (uma abaixo) e um ‘bogey’ (uma acima), no penúltimo buraco, quando já tinha a vitória praticamente assegurada.

Para vencer pela quinta vez no Challente Tour, Melo Gouveia terminou o Esbjerg Challenge com um total 276 ‘shots’ (oito abaixo do Par), menos três do que um trio de perseguidores: o norte-americano Dodge Kemmer, o sueco Jesper Kennegard e o austríaco Niklas Regner.

O português Tomás Bessa subiu 13 lugares no último dia e terminou a prova na 15.ª posição, com um total de 282 pancadas (duas abaixo do Par).