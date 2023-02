Ricardo Melo Gouveia, que desceu quatro lugares em relação a sábado, entregou hoje um cartão com 72 pancadas, com cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e cinco ‘bogeys’ (uma acima), e fechou o torneio com 285 ‘shots’, empatado com outros quatro jogadores.

O torneio, no qual o português Stephen Ferreira não conseguiu passar o ‘cut’, foi ganho pelo sul-africano Oliver Bekker, que totalizou 267 pancadas.