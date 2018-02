O FC Porto iniciou hoje a receção de domingo ao Rio Ave, para a 23.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão marcada pela ausência de Ricardo Pereira, devido a uma microrrotura na coxa esquerda.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, Ricardo, que iniciou o tratamento à microrrotura contraída no jogo com o Liverpool (derrota por 5-0), para a Liga dos Campeões, junta-se a Danilo e Aboubakar no departamento médico do clube.

O médio internacional português Danilo fez tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o avançado camaronês Vicent Aboubakar completou o treino condicionado com trabalho no ginásio.

O plantel portista, a ‘digerir’ a goleada sofrida em casa com o Liverpool, e que compromete a continuidade na Liga dos Campeões, regressa pelas 11:00 de sexta-feira ao Olival, para uma sessão de treinos a decorrer à porta fechada.

O líder FC Porto, com um jogo a menos e mais dois pontos do que o Benfica (2.º) e o Sporting (3.º), recebe o Rio Ave (5.º), pelas 18:00 de domingo, numa partida referente à 23.ª jornada da I Liga.