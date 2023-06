No dia 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta, será exibido, em Lisboa e no Porto, o documentário “Ride For Your L1fe”, uma história inspiradora e de superação que acompanha o dia a dia da Team Novo Nordisk, a primeira equipa de ciclistas profissionais do mundo onde todos os atletas vivem com Diabetes Tipo 1.

A exibição do documentário irá acontecer nos cinemas NOS do Centro Colombo, em Lisboa, e do Alameda Shop e Spot, no Porto, às 11h00. Será seguido de um debate onde atletas da equipa se juntam a convidados especiais para abordar a importância do exercício físico, enquanto parte essencial de um estilo de vida saudável, e inspirar todas as pessoas que vivem com Diabetes a perseguir, sem limites, as suas aspirações.

Criada em 2012, a Team Novo Nordisk é composta por 18 ciclistas, de 13 nacionalidades, que pedalam unidos numa missão única: educar, capacitar e inspirar todas as pessoas que vivem com Diabetes a perseguirem os seus sonhos, referem os responsáveis do documentário em comunicado.

Em 2021, a equipa de ciclistas, os seus médicos, nutricionistas, mecânicos e pilotos de apoio passaram o ano com o cineasta dinamarquês Peter Alsted, que acompanhou todos os momentos de preparação e de realização de provas que dão vida a este novo trabalho, agora apresentado em Portugal.

David Lozano e o Logan Phippen são dois dos elementos da Team Novo Nordisk que protagonizam o trabalho e que vão estar nas sessões de exibição, em Lisboa e no Porto, para partilhar o seu testemunho.

Para Phil Southerland, CEO e cofundador da Team Novo Nordisk, “somos uma equipa única e temos uma mensagem única para transmitir, o trabalho que cada membro desta equipa faz é o que nos sustenta, e este filme também é para eles. Um testemunho duradouro da importância do que fazemos e uma pequena visão do nosso trabalho para que todos possam ver o seu significado”.

Já o porta-voz da equipa destaca ainda que “existem mais de 500 milhões de pessoas, em todo o mundo, que vivem com Diabetes e esse número está a aumentar. Nós somos 18 pessoas que fazem parte desse universo de 500 milhões e que competem ao mais alto nível do ciclismo profissional, semana após semana, mês após mês e ano após ano”.

A propósito do documentário, Paula Barriga, Diretora-Geral da Novo Nordisk Portugal, refere que “todos temos um papel importante na comunicação responsável sobre temas que constituem verdadeiros desafios de saúde pública, como é o caso da Diabetes. O "Ride For Your L1fe" é um documentário inspirador que nos desafia a todos e que nos mostra que a Diabetes, quando devidamente controlada, não impede a concretização de um sonho como aquele que é aqui contado e onde a superação e o foco dos seus protagonistas servem de exemplo a quem lida diariamente com a doença”.

Recorda-se que a Diabetes é uma doença crónica complexa, caracterizada por uma disfuncionalidade nos mecanismos de produção de insulina, uma hormona que é produzida pelo pâncreas e que controla a quantidade de açúcar no sangue (glicemia). Dependo da natureza e dos fatores que levam a esta disfuncionalidade, pode ser classificada de diferentes formas, das quais se destacam a Diabetes tipo 1, a Diabetes tipo 2 (a mais prevalente) e a Diabetes gestacional. É uma doença com potencial de impacto sistémico no organismo humano, dado que compromete o funcionamento da cadeia de transporte de recursos energéticos para os tecidos e células, o que resulta em complicações particularmente graves ao nível de um conjunto específico de órgãos como os rins, os olhos, o sistema nervoso periférico e o sistema vascular em geral.

O documentário terá a duração de cerca de uma hora e o trailer está disponível no canal de Youtube da Novo Nordisk.

A exibição do documentário tem entrada livre sujeita a registo aqui.