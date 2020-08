O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, oficializou hoje as contratações do médio Francisco Geraldes e do avançado Gelson Dala, que pertenciam aos quadros do Sporting.

Os dois jogadores chegam a Vila do Conde no âmbito da transferência de Nuno Santos para os 'leões', tendo ambos assinado um compromisso válido por três temporadas, ficando o Sporting com uma percentagem no passe dos atletas. Tanto para Francisco Geraldes como para Gelson Dala, este será um regresso ao emblema vila-condense, uma vez que ambos já atuaram, nos Arcos, por empréstimo do Sporting, nas recentes épocas. Gelson Dala, avançado angolano, de 24 anos, representou os vila-condenses, de forma intercalada, nas últimas três temporadas, tendo, no total, participado em 46 jogos e apontado 14 golos. Já Francisco Geraldes, médio português, de 25 anos, esteve no emblema nortenho em 2017/18, tendo então alinhado em 38 jogos e apontado quatro tentos. Os dois jogadores são os primeiros reforços assegurados pelo Rio Ave para a nova temporada.