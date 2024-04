Rio Ave e Arouca empataram hoje 1-1 no arranque da 30.ª jornada, em Vila do Conde, com Rafa Mujica a chegar aos 20 golos na I Liga portuguesa de futebol.

Joca adiantou a equipa da casa aos 36 minutos, mas o ‘inevitável Mujica empatou o jogo (47), marcando o seu 20.º golo no campeonato, que o deixa a apenas dois do líder da lista dos melhores marcadores, o sportinguista Gyökeres. O Arouca vê interrompida uma série de três triunfos consecutivos, subindo, ainda assim, provisoriamente, ao sexto lugar, com 44 pontos, mais um do que o Moreirense, enquanto o Rio Ave soma o oitavo jogo consecutivo sem perder, sete dos quais empates, e mantém-se na 11.ª posição, com 31.