A equipa de Vila do Conde chegou à vantagem aos seis minutos, numa penalidade convertida por Filipe Augusto, mas os 'leões ainda deram a volta ao marcador, com golos de Bruno Fernandes (20) e de Luiz Phellype (53).

Os minutos finais fora de 'pesadelo' para a equipa lisboeta, com mais duas penalidades para os visitantes, que deram nova volta ao marcador através de Ronan (86) e de Filipe Augusto (90+1), num jogo em que o defesa-central uruguaio Coates esteve nas três penalidades, acabando expulso por acumulação de cartões amarelos.

A derrota do Sporting deixa os 'leões' no terceiro lugar do campeonato com sete pontos, menos três do que o agora comandante isolado Famalicão, enquanto os vila-condenses sobem ao sétimo posto com seis pontos, mas contam menos um jogo.