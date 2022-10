Um golo do ganês Emmanuel Boateng, aos 15 minutos, selou o triunfo dos vila-condenses, que só tinham vencido o campeão FC Porto (3-1, na quarta ronda), num embate em que os forasteiros acabaram com 10, por expulsão do togolês Kennedy Boateng, aos 66.

O conjunto comandado por Luís Freire passou a somar nove pontos, juntando-se no 10.º lugar a Desportivo de Chaves e Gil Vicente, enquanto a formação açoriana, liderada por Mário Silva (ex-Rio Ave), manteve-se com cinco, no 15.º posto.