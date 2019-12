O defesa internacional Stefan Ristovski foi distinguido pela Federação de Futebol da Macedónia do Norte com um prémio que reconhece a contribuição do jogador do Sporting para o desenvolvimento da modalidade naquele país dos Balcãs.

“Obrigado por este reconhecimento, espero que minha contribuição para o futebol nacional no próximo ano seja recompensada com a qualificação para o Campeonato da Europa” de 2020, escreveu Ristovski na conta oficial na rede social Instagram. O defesa do Sporting, de 27 anos, que esta época participou em apenas seis jogos da equipa lisboeta, recebeu o prémio na terça-feira, numa cerimónia em que o compatriota Elif Elmas, médio do Nápoles, foi designado o melhor representante no estrangeiro do futebol macedónio. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.