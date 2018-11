O internacional irlandês Robbie Keane anunciou hoje o fim da carreira de futebolista profissional, aos 38 anos, três dias depois de ter sido designado adjunto do selecionador Mick McCarthy na República da Irlanda.

“Após 23 anos magníficos, anuncio, formalmente, a minha despedida como futebolista profissional”, anunciou o avançado, que marcou 325 golos em 737 jogos na carreira, durante a qual se tornou o melhor marcador e jogador mais internacional da seleção irlandesa, com 68 golos em 146 presenças.

O irlandês iniciou a carreira no Wolverhampton, em 1997, e jogou em 11 clubes diferentes, entre os quais se destacam o Inter de Milão, Tottenham e Liverpool.

Robbie Keane afirmou que jogar e capitanear o próprio país foi “o momento mais alto da carreira” e disse esperar que “tenha tornado os fãs orgulhosos ao vestir a camisola verde e a braçadeira de capitão”.

“Estou incrivelmente orgulhoso, honrado e ansioso por trabalhar com Mick McCarthy, Terry Connor e a equipa da Irlanda nos próximos anos”, declarou Keane, que espera poder usar a sua experiência para “contribuir para um futuro brilhante do futebol irlandês”.

Mick McCarthy foi o treinador que lançou Robbie Keane na seleção irlandesa, em 1998, e, juntos, levaram o país até aos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2002, no qual Keane foi a grande figura, ao apontar três golos na competição.