Agora é oficial. Roberto Martínez, antigo selecionador da Bélgica, é o novo timoneiro da equipa nacional portuguesa, que viu Fernando Santos abandonar o cargo em dezembro do ano passado, após o Campeonato do Mundo do Qatar.

"Tenho o prazer de confirmar que Roberto Martínez será o novo selecionador de Portugal. Agradeço o entusiasmo e destaco o sinal de coragem que nos dá a todos que por suceder ao treinador mais titulado da seleção", começou por dizer o presidente da FPF, Fernando Gomes, salientando também que "esperava mais" de Portugal no Campeonato do Mundo.

Quanto ao espanhol, revelou-se entusiasmado com o novo ciclo da sua carreira. " Estou encantando de representar uma das seleções com mais talento do mundo. Desde a primeira vez que falei com a Federação senti que era o projeto desportivo certo. Sei que há muita expetativa e grandes objetivos, mas acredito que todos juntos vamos cumprir os nossos objetivos.

Roberto Martínez, obviamente, não passou ao lado do tema Cristiano Ronaldo, prometendo uma conversa com o capitão da turma das quinas.

"Quero falar com todos os jogadores, sendo o ponto de partida os 26 que estiveram no Mundial. O Cristiano merece respeito e uma conversa. Temos dez semanas para preparar a melhor equipa rumo à qualificação do Europeu", salientou.