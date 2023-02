O treinador do Benfica, Roger Schmidt, assumiu a saída do internacional argentino para o Chelsea no final da partida com o Arouca.

"O acordo está feito. O Benfica é muito maior do que um jogador. Precisamos apenas de jogadores que estejam felizes por jogar no Benfica, que sejam apaixonados. Tínhamos um jogador que queria sair e um clube disposto a pagar a cláusula, não podíamos fazer nada. Aceitamos e olhamos em frente", disse o técnico alemão na conferência de imprensa.