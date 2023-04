O Benfica oficializou a renovação de contrato de Roger Schmidt na sexta-feira e hoje, na antevisão do confronto de domingo com o Rio Ave, em Vila do Conde, o treinador falou sobre o novo vínculo.

O técnico manifestou-se satisfeito com o acordo, salientando esperar ficar até além de 2026, altura em que termina o novo contrato.

"Não estava à espera de renovar já, mas para mim foi muito fácil. Mas o clube perguntou-me e eu gostei que tivessem essa vontade. Falei com a minha família e acabou por ser uma decisão simples. Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e foi por isso que a decisão foi rápida e espero continuar para lá de 2026. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo", disse o treinador que lançou o jogo deste domingo com o Rio Ave, em Vila do Conde.

"Depois destas pausas perde-se um pouco o ritmo e o Rio Ave é uma equipa muito boa. Jogam um futebol agressivo, físico, e têm muita qualidade no ataque. Não vai ser fácil mas sabemos que precisamos dos três pontos, estamos desejosos para jogar o jogo de amanhã", disse.