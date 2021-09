Com Rui Patrício na baliza, os romanos chegaram à vitória com tentos de El Shaarawy, aos sete minutos, e dos ingleses Smalling (66) e Abraham (68), garantindo seis pontos, de seis possíveis, no topo da ‘poule’.

O resultado permite ainda uma recuperação para a equipa do técnico luso, que tinha perdido no fim de semana o dérbi de Roma com a Lazio (3-2).

O Bodo/Glimt segurou o CSKA Sófia em casa, numa partida sem golos, e soma quatro pontos. Os búlgaros têm um e os ucranianos do Zorya ainda não pontuaram.

O português José Embaló abriu o marcador para o Alashkert, mas o HJK deu a volta e venceu por 4-2, com Bubacar Djaló a entrar aos 78 minutos para os finlandeses, que somaram os primeiros pontos.

Na frente da ‘poule’ A, com quatro pontos, estão o Maccabi Tel Aviv e o LASK Linz, que hoje empataram a uma bola num jogo em que André Geraldes foi totalista nos israelitas.

Cristiano foi titular na baliza do Cluj, que empatou a uma bola com o Randers, com os romenos a somarem o primeiro ponto e os dinamarqueses o segundo, num grupo D liderado pelo AZ Alkmaar.

Um golo de Gudmundsson bastou para os holandeses levarem de vencida o Jablonec e chegarem aos quatro pontos, mais um do que os rivais.

No grupo B, duas equipas só sabem ganhar, e sem sofrer golos, e outras duas só perder, sem marcar: dois golos do antigo avançado do Benfica e do Sporting Markovic deram a vitória ao Partizan contra o Flora, o mesmo 2-0 que o Gent aplicou ao Anorthosis.

Ainda hoje, o Tottenham de Nuno Espírito Santo defronta o Mura na segunda jornada do grupo G da Liga Conferência Europa.