“Os jogadores estão a trabalhar muito nem e com intensidade, por isso estou muito contente com o trabalho nestas primeiras semanas”, afirmou Koeman, em declarações aos canais do clube.

O holandês, que sucede a Quique Setién no comando técnico dos ‘catalães’ assegurou que os treinos têm decorrido “com grande intensidade e com ânimo e interesse”, mas lembrou que “o importante não é como se treina, mas sim como se joga”.

Koeman também falou sobre Messi, que se juntou aos treinos de grupo na quarta-feira, dias depois de ter voltado atrás com a decisão de deixar o clube, classificando-o como “o melhor”.

“Messi, é o melhor, na sua forma física habitual é um jogador importantíssimo e demonstra isso há muitos anos. Oxalá continue a fazê-lo esta época”, disse Koeman, que enquanto jogador representou o FC Barcelona entre 1989 e 1995.

O FC Barcelona joga no sábado um encontro de preparação com o Nàstic de Tarragona, depois do jogo de estreia na liga espanhola, que começa este fim de semana, frente ao recém-promovido Elche, ter sido adiado para data a anunciar.