“Um toque, dois toques, três toques....”

E no mesmo dia que o cofundador do Tedball mostrava o desporto jogado numa mesa curva com uma rede ao meio e em que uma bola de futebol é atirada, por um ou dois jogadores, de um lado, para o outro, Viktor Huszar aproveitou, em conjunto com o antigo internacional brasileiro, para apresentar um e-Sports. Em que a bola é, mais uma vez, o centro do mundo.

Sqiller é uma aplicação que lança um desafio a todos os jeitosos com o esférico ou “freestylers”: quantos toques conseguem dar com a bola e que truques (habilidades) conseguem fazer.

E, mais uma vez, o ex-Bola de Ouro serviu de inspiração. Desta vez para o mundo virtual. “O exemplo do Ronaldinho foi um dos impulsos para a ideia, com o exemplo dele poderemos atingir milhões de pessoas de forma fácil”, desvendou. “Qualquer pessoa pode dar toques e comparar-se com outra pessoa no mundo”, explicou, ao mesmo tempo que demonstrou, em tempo real, como se processa. Uma demonstração que contou com a ajuda do antigo futebolista que dá a cara por esta versão moderna de “quem é que dá mais toques”.

“Tudo o que é relacionado com o futebol me interessa. Eu sempre fui muito competitivo e então agora tenho oportunidade de competir com os meus amigos, mesmo que eles estejam longe. Qualquer pessoa no mundo vai-se interessar e vai querer fazer”, finalizou “o Bruxo”, conforme Ronaldinho é, carinhosamente, apelidado.

“A ideia é aprender e compreender a trajetória da bola e a app diz onde temos que melhorar”, finalizou Viktor Huszar, cofundador da Teqball e responsável pelo Sqiller.