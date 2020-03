A antiga estrela do futebol brasileiro e o seu irmão Roberto, que foi jogador do Sporting, passaram a noite sob custódia da justiça paraguaia, depois de terem entrado no país com passaportes falsos.

Hoje, em conferência de imprensa, o procurador Federico Delfino disse que Ronaldinho e o irmão saíram de São Paulo com passaportes brasileiros, mas que entraram no aeroporto internacional de Assunção com documentos paraguaios, que incluem cartões de identidade falsos.

Segundo o procurador paraguaio, esses documentos foram emitidos no Paraguai entre dezembro e janeiro deste ano, e a numeração dos mesmos pertence a outras pessoas, que não foram identificadas.

Delfino adiantou que, segundo informações das autoridades brasileiras, os dois irmãos tinham recuperado, entre outubro e novembro, os respetivos passaportes brasileiros, que lhes tinham sido anteriormente retirados por “problemas económicos”.

O responsável da justiça disse também que Ronaldinho Gaúcho justificou que os documentos que possuía tinham sido uma oferta de quem os convidou a irem ao Paraguai, mas sem adiantar os nomes.