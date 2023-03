No primeiro jogo do técnico espanhol como selecionador nacional, Ronaldo ganhou a corrida a Gonçalo Ramos e vai, em Alvalade, na primeira jornada do Grupo J, fazer dupla na frente com João Félix.

A exclusão de Gonçalo Ramos, a fazer uma excelente temporada no Benfica, é mesmo a grande surpresa do primeiro ‘onze’ de sempre de Martínez.

O treinador, de 49 anos, vai apresentar um defesa composta por três centrais, com Danilo e Rúben Dias a terem a companhia de Gonçalo Inácio, que irá fazer o seu primeiro jogo de sempre pela principal equipas das ‘quinas’.

Atrás deste trio, como já esperado devido à lesão de Diogo Costa, vai estar Rui Patrício, o guardião português mais internacional ‘AA’ (106.º jogo), que vai voltar a defender as redes nacionais, algo que já não faz em jogos oficiais desde junho de 2022, num duelo frente à Suíça (1-0), para a Liga das Nações.

João Cancelo e Raphaël Guerreiro estarão na alas, ganhando o duelo pelo ‘onze’ a Diogo Dalot e Nuno Mendes, respetivamente, e, no meio campo, João Palhinha será a unidade mais recuada, atrás de Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Portugal procura acabar com a ‘maldição’ da primeira jornada de fase de qualificação para Europeus, sendo preciso recuar até 1998 para encontrar a última vitória numa estreia.

O encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas.

Três dias depois, no domingo, Portugal joga a segunda ronda do grupo no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.