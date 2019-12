2019 foi um ano de sonho para Bernardo Silva. Depois de ter conquistado todos os títulos possíveis em Inglaterra - supertaça, campeonato, Taça da Liga e Taça de Inglaterra -, para além de ter conquistado o primeiro título com a seleção portuguesa, a Taça das Nações, o médio ofensivo português é o nono nomeado da Bola de Ouro mais votado, ficando à frente de nomes como Kun Aguero ou Antoine Griezmann

O feito é notável, uma vez que desde 2016, ano em que Portugal se sagrou campeão europeu em França e que o defesa central Pepe foi o nono jogador mais votado na corrida ao afamado troféu, ninguém fazia companhia a Cristiano Ronaldo entre a elite da elite do futebol mundial.

Na sua melhor época de sempre, a temporada 2018/19, Bernardo Silva marcou 13 golos e assistiu companheiros de equipa em 14 ocasiões, assumindo um lugar de destaque na equipa de Pep Guardiola, conquistando o lugar de titular numa das alas dos Citizens. Na seleção nacional viu o seu trabalho reconhecido ao receber o prémio de melhor jogador do torneio da Taça das Nações.

Com esta presença no top 10, o jogador formado no SL Benfica, que entrou pela primeira vez na lista dos 30 nomeados, igualou, para já, Águas, Torres, Chalana, Futre, Ricardo Carvalho, Deco e Pepe, todos só com uma presença nos ’10 mais’.

A lista de 30 jogadores fica ainda completa com mais um nome português: João Félix. O avançado do Atlético de Madrid, formado nas águias, partilhou a vigésima oitava posição com o holandês Van de Beek, do Ajax, e com o central brasileiro Marquinhos do Paris Saint-Germain.

Ao serviço dos encarnados, na sua primeira temporada na equipa principal, o internacional A por Portugal marcou 20 golos e somou 11 assistências, tendo-se sagrado campeão nacional. À semelhança de Bernardo Silva, também estreou o seu palmarés internacional com a conquista da Taça das Nações onde somou também a primeira internacionalização.

Cristiano Ronaldo, no pódio pelo nono ano consecutivo, ficou na terceira posição, atrás de Virgil van Dijk, o holandês campeão europeu pelo Liverpool e derrotado aos pés da seleção portuguesa na final da Taça das Nações, e Lionel Messi que vence pela sexta vez o troféu ultrapassando assim o 7 da Juventus.

Esta é a lista completa dos 30 nomeados mais votados para a Bola de Ouro:

1.º: Lionel Messi (FC Barcelona)

2.º: Virgil van Dijk (Liverpool)

3.º: Cristiano Ronaldo (Juventus)

4.º: Sadio Mané (Liverpool)

5.º: Salah (Liverpool)

6.º: Mbappé (PSG)

7.º: Alisson (Liverpool)

8.º: Lewandovski (Bayern Munich)

9.º: Bernardo Silva (Manchester City)

10.º: Mahrez (Manchester City

11.º: Frekie De Jong (Ajax/FC Barcelona)

12.º: Sterling (Manchester City)

13.º: Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid)

14.º: Kevin de Bruyne (Manchester City

15.º: Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus)

16.º: Agüero (Manchester City)

17.º: Roberto Firmino (Liverpool)

18.º: Griezmann (Atlético de Madrid/FC Barcelona)

19.º: Alexander-Arnold (Liverpool)

20.º: Aubameyang (Arsenal) | Tadic (Ajax)

22.º: Heung-Min Son (Tottenham)

23.º: Lloris (Tottenham)

24.º: Koulibaly (Nápoles) | Ter Stegen (FC Barcelona)

26.º: Benzema (Real Madrid) | Wijnaldum (Liverpool)

28.º: João Félix (SL Benfica/Atlético de Madrid) | Marquinhos (PSG) | Van de Beek (Ajax)