A última vez que o ‘capitão’ da equipa principal das ‘quinas’ tinha começado um encontro oficial no ‘banco’ foi em 07 de outubro de 2017, quando entrou ao intervalo para anotar um dos golos da vitória sobre Andorra (2-0), de qualificação para o Mundial2018.

Já o extremo Rafael Leão, campeão pelo AC Milan e considerado o melhor jogador da última edição da Liga italiana, vai somar a sua sexta internacionalização ‘AA’, frente à finalista vencida da edição passada, e será pela primeira vez a titular, ao lado da outra novidade no ataque, o ponta de lança André Silva.

No Estádio Benito Villamarín, a equipa das ‘quinas’ vai alinhar com Digo Costa na baliza, atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Pepe, Danilo e Raphaël Guerreiro.

O ‘capitão’ João Moutinho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva vão preencher o meio-campo, enquanto Otávio, Rafael Leão e André Silva formam o trio de ataque.

De fora da primeira jornada, Fernando Santos deixou o defesa Domingos Duarte, o médio Vítor Ferreira, infetado com a covid-19, e o avançado Diogo Jota.

Por sua vez, a equipa comandada por Luís Enrique, que depois da convocatória perdeu o central Aumeric Laporte e o médio Thiago Alcântara, ambos por lesão, vai alinhar com Unai Simon, Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Carlos Soler, Gavi, Ferran Torres, Sarabia e Morata.

O encontro da primeira jornada do Grupo 2 tem início marcado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, e será dirigido pelo inglês Michael Oliver.

Depois de enfrentar os espanhóis, os lusos jogam duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 09 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuarem em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Após estes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das ‘quinas’, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à ‘final four’ da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.