Num dia em que chegou aos 705 tentos na carreira, desde que passou a profissional no Sporting em 2002/03, Ronaldo colocou-se a seis tentos do centenário e a 15 do melhor marcador por seleções, o iraniano Ali Daei, autor de 109.

Depois de ter ficado em ‘branco’ na final da Liga das Nações (1-0 face à Holanda), no jogo que fechou 2018/19, Ronaldo marcou nos três jogos da formação lusa na presente temporada, num total de seis golos, em apenas três jogos.

O jogador da Juventus marcou um tento na Servia, num triunfo por 4-2, logrou um ‘póquer’ na Lituânia, numa goleada por 5-1, e hoje, em Alvalade, voltou a ‘faturar’, aos 65 minutos, o 2-0 luso, na sua 161.ª internacionalização ‘AA’.

Desde 2016/17, o ‘capitão’ da seleção lusa, de 34 anos, tem média de mais do que um tento por encontro, já que totaliza 33 golos, em 28 encontros.