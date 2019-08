O futebolista internacional português Rony Lopes, que hoje foi oficializado como reforço do Sevilha para as próximas cinco temporadas, elogiou o técnico Julen Lopetegui e manifestou a intenção de ajudar o novo clube com golos e assistências.

"Estou aqui para fazer golos e assistências. Sou um jogador que quer melhorar todos os dias com o objetivo de trabalhar e ajudar a equipa. O treinador [Julen Lopetegui] é muito bom, transmitiu-me a forma de jogar da equipa e estou contente por trabalhar com ele", referiu o avançado, em conferência de imprensa. Rony Lopes, de 23 anos, transmitiu também a vontade de conquistar troféus pelo clube espanhol, que pagou cerca de 20 milhões de euros ao Mónaco pela contratação do avançado português, segundo a comunicação social espanhola, e espera que o período de adaptação seja rápido. "Espero ganhar títulos no Sevilha, que é um clube muito grande em Espanha e na Europa. A liga espanhola é um dos melhores campeonatos do mundo. Vou passar por um período rápido de adaptação. Aqui, o futebol é muito técnico e tem muita intensidade", referiu Rony Lopes, que vai encontrar o compatriota Daniel Carriço em Sevilha. Ao lado do português, na conferência de imprensa de apresentação, esteve o diretor desportivo do clube, Monchi, que mostrou satisfeito por ver concluída uma contratação que há muito desejava, quando ainda estava na Roma.