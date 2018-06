Vila Real recebe este fim de semana o 49º Circuito Internacional de Vila Real. Tal como no Mónaco, Macau, Pau ou Long Beach, a cidade transmontana respira a magia dos circuitos citadinos.

Ao longo de um percurso de 4,79 km e 11 voltas, as ruas de Vila Real recebem a quinta de dez provas do calendário de 2018 WTCR, designação da nova competição que resultou da fusão entre o mundial de carros de turismo (WTCC) e o TCR International Series, assumindo a designação de Taça do Mundo e que tem a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Num recorde de 27 pilotos nas ruas de Vila Real, onze dos quais estreia absoluta neste histórico circuito citadino, estão dois portugueses: Edgar Florindo e José Rodrigues (wild card). Tiago Monteiro fica de fora da etapa portuguesa uma vez que está na fase final da sua recuperação após o grave acidente numa sessão de testes da Honda, em setembro de 2017, em Barcelona.

Edgar Florindo, piloto de Vila Real que participa no Campeonato Espanhol de Resistência (CER), com um Cupra TCR, conhece bem as curvas da cidade e do circuito no qual se estreou em 2014. “A minha primeira participação está na memória da cidade. Ganhei a minha classe e fui 4º na geral”, recorda em declarações ao SAPO24.

José Rodrigues, de Braga, que esta temporada compete no TCR Itália com um Honda Civic Type-R TCR, disse “estar motivado” por estar entre os “pilotos de topo mundial”. Tendo anteriormente subido ao pódio (3º) no Campeonato Europeu (ETCC) e vencido a nível nacional, para o piloto que corre com as cores do Benfica, “chegar a um Campeonato do Mundo FIA é um sonho de criança. É incrível chegar à "F1" dos carros de turismo", escreveu na sua página de Facebook.

Na frente da classificação, após a passagem do WTCR por Marrocos, Hungria, Alemanha e Holanda, está o francês Yann Ehrlacher (Honda).

Esta nova competição apresenta duas novidades: a primeira, passa pela realização de três corridas por prova, uma no sábado e duas no domingo, com diferentes sistemas de pontuação. A outra, tem a ver com a proibição de participação de carros de fábrica.

Tal como no ano passado, Vila Real volta a ter como aliciante extra a ‘joker lap’, que estreou no ano passado. A ‘joker lap’ está colocada na última curva do circuito, antes da entrada na reta da meta, e é de passagem obrigatória pelos pilotos, pelo menos uma vez em cada corrida, acarretando natural perda de tempo.

As corridas do WTCR em Vila Real, vão ser transmitidas, como habitualmente no Eurosport, mas terão igualmente transmissão na TVI24.

Vila Real não se esgota na competição da FIA. Será ainda palco das provas do Campeonato de Portugal de Velocidade (turismo, clássicos e ‘legends’), de Supercars, do GT Cup Kia Picanto e o 2.º Festival de Motos. E o piloto Miguel Oliveira será a principal atração deste festival de motas.