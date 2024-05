Frederico Varandas foi filmado, esta semana, durante um jantar de jogadores e funcionários do clube a dizer que, na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, é para “rebentar com eles”.

“O presidente teve um discurso de balneário, não vejo maldade nisso. Não foi uma entrevista, não foi nada, foi um momento privado. Todos os treinadores, todos os presidentes, todos os jogadores usam isso no balneário e não vejo nada mais do que isso”, desvalorizou Amorim.

Antes, no entanto, o treinador ‘leonino’ já tinha reconhecido que as palavras de Frederico Varandas podem ser utilizadas pelo técnico dos ‘dragões’ para motivar os seus próprios jogadores.

“Não vou falar pelo ‘mister’ Sérgio Conceição, mas eu utilizaria isso ao máximo para motivar os meus jogadores”, reconheceu, na Academia Sporting, em Alcochete.

A conferência de imprensa de Rúben Amorim servia de antevisão ao encontro da última jornada da I Liga frente ao Desportivo de Chaves, mas a final da Taça de Portugal esteve quase sempre no ‘horizonte’, até porque tornará a equipa do Sporting “mais especial”, segundo Amorim, numa época onde “é difícil pedir muito melhor”.

“Se juntarmos a Taça [ao campeonato], a equipa é relembrada de outra forma. Será na mesma relembrada pelo número de vitórias, pelo número de pontos, se ganharmos todos os jogos em casa, mas ganharmos a Taça tornará esta equipa mais especial e esse é o desafio”, apontou.

Por isso, a partir de sábado, o foco dos ‘leões’ volta-se completamente para a decisão da prova ‘rainha’ do futebol português, o que só não acontece antes porque “é impossível evitar” todos os momentos de festa que a equipa tem vivido desde a conquista do título de campeão nacional.

“Fizemos os jantares que tínhamos a fazer, demos as entrevistas que tínhamos a dar. A partir do próximo jogo, porque vai haver festa e é impossível controlar isso, vamos entrar em modo de final da Taça”, assegurou o treinador.

Mas antes da final da Taça de Portugal, o Sporting recebe o Desportivo de Chaves no sábado, em encontro com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

A equipa orientada por Rúben Amorim vai alinhar com “Diogo Pinto, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Nuno Santos, Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres”, adiantou o treinador dos ‘leões’, que admitiu a possibilidade de estrear “talvez o Chico [Francisco Silva]”, guarda-redes da formação do clube, de apenas 18 nos.

O final do encontro será marcado pela cerimónia de consagração dos ‘leões’ como campeões nacionais da época 2023/24 e pela entrega do respetivo troféu à equipa orientada por Rúben Amorim.