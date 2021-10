O vencedor da Bola de Ouro de 2021, conceituado troféu da revista France Football, que visa distinguir o melhor futebolista do ano, será conhecido em 29 de novembro, e esta tarde a publicação começou a revelar os candidatos.

Entre o rol de potenciais vencedores há três portugueses: Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, médio e avançado, respetivamente, do Manchester United, e Ruben Dias, defesa central do Manchester City.

A lista completa de candidatos até à data é a seguinte:

Riyad Mahrez, Manchester City

Manchester City N'Golo Kanté, Chelsea

Chelsea Erling Haaland, Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Leonardo Bonucci, Juventus

Juventus Mason Mount, Chelsea

Chelsea Harry Kane , Tottenham Hotspurs

, Tottenham Hotspurs Gianluigi Donnarumma , PSG

, PSG Karim Benzema , Real Madrid

, Real Madrid Raheem Sterling , Manchester City

, Manchester City Nicolo Barella , Inter de Milão

, Inter de Milão Lionel Messi, PSG

PSG Bruno Fernandes, Manchester United

Manchester United Pedri, FC Barcelona

FC Barcelona Luka Modric, Real Madrid

Real Madrid Giorgio Chiellini , Juventus

, Juventus Kevin De Bruyne, Manchester City

Manchester City Neymar Jr., PSG

PSG Ruben Dias, Manchester City

Manchester City Lautaro Martinez, Inter Milão

Inter Milão Simon Kjaer, AC Milan

AC Milan Robert Lewandowski, Bayern Munique

Bayern Munique Jorginho, Chelsea

Chelsea Mohamed Salah , Liverpool

, Liverpool César Azpilicueta, Chelsea

Chelsea Romelu Lukaku, Chelsea

Chelsea Cristiano Ronaldo, Manchester United

Manchester United Gerard Moreno, Villarreal FC

Villarreal FC Phil Foden, Manchester City

Manchester City Kylian Mbappé, PSG

PSG Luis Suárez, Atlético de Madrid

Na ocasião será conhecido o vencedor da Bola de Ouro deste ano, depois de em 2020 não ter sido atribuída pela primeira vez desde a criação do prémio, em 1956, a distinção, devido às condições motivadas pela pandemia da covid-19.

O internacional argentino Lionel Messi é o jogador com maior número de distinções, seis, em 2009 e 2019, e 2010, 2011, 2012 e 2015, quando o prémio foi entregue associado ao melhor jogador do mundo da FIFA.

Já o português Cristiano Ronaldo, tem cinco troféus, três com a France Football, em 2008, 2016 e 2017, e duas com o prémio em simultâneo com a FIFA, em 2013 e 2014.