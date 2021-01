O lateral-esquerdo, que esteve cedido pelo clube inglês ao Olympiacos, explicou a escolha e revelou-se motivado para o novo desafio.

“Ter a oportunidade de jogar no meu país a nível profissional foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão. A Liga portuguesa é uma das que mais valoriza os jovens jogadores e os eleva a altos patamares e, por isso, estou feliz por poder jogar num clube que possibilita essa oportunidade”, disse em declarações ao site do clube português.

Rúben Vinagre é o segundo reforço do Famalicão no mercado de inverno, depois da contratação do médio defensivo uruguaio Manuel Ugarte.

O Famalicão ocupa a 15.ª posição, com 11 pontos, da I Liga portuguesa de futebol.