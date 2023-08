Na cerimónia após a conquista no domingo do primeiro título mundial feminino da Espanha, equipa que bateu na final em Sydney a campeã europeia Inglaterra (1-0), Rubiales abraçou a número 11 espanhola, agarrou-a no rosto e deu-lhe um beijo.

O Ministério Público abriu um processo contra Luis Rubiales por um crime que pode constituir agressão sexual, depois de o presidente suspenso da federação ter dado um beijo não consensual à jogadora Jennifer Rubiales, conta o El País. Após as declarações públicas de Jennifer Hermoso, que afirmou não haver “nenhum tipo de consentimento, o Ministério Público convidou a jogadora a apresentar queixa. Além disso, alguns presidentes das federações territoriais de futebol consideram promover uma moção de censura contra Rubiales. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) convocou uma reunião “extraordinária e urgente” a partir das 16:00 locais para “analisar e avaliar a situação atual”, depois de a FIFA ter decidido no sábado suspender temporariamente o presidente das suas funções. Andreu Camps, secretário-geral da RFEF e braço direito de Rubiales, denunciou na sexta-feira o governo espanhol por intervencionismo perante a UEFA. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram