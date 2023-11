Sexto classificado, com 17 pontos, o clube da vila de Moreira da Cónegos apresenta o melhor registo pontual da sua história no escalão maior à 10.ª jornada, mas o técnico avisou que “o futebol se faz de momentos” e que a sua equipa precisa de estar preparada para a “deslocação difícil” à Amadora, no sábado.

“[O Estrela] é uma equipa muito intensa, comprometida, muito forte no ataque à profundidade e nos duelos físicos, muito atlética, principalmente em casa. Tem jogadores muito rápidos e capazes na tomada de decisão, no último terço”, disse, na antevisão ao embate marcado para as 18:00, no Estádio José Gomes.

Ciente de que as equipas já se conhecem da época 2022/23, quando disputavam a II Liga portuguesa, e mantêm a base de jogadores, o técnico de 42 anos considerou que o Moreirense e o Estrela apresentam algumas dinâmicas diferentes “em termos ofensivos e defensivos”.

Apesar de ter vencido os dois últimos jogos para o campeonato com a mesma equipa titular, frente ao Arouca e ao vizinho Vitória de Guimarães, ambos por 1-0, o técnico admitiu eventuais mudanças nos ‘onzes’ futuros para dar “coisas diferentes ao jogo dentro de um modelo que não muda”.

“Um jogador pode ser mais rápido, outro mais técnico e outro mais focado no processo defensivo. Dão todos coisas diferentes. Poderemos pensar numa ou noutra mudança. Não tem acontecido, porque os jogadores [utilizados] têm dado resposta”, frisou.

Depois do embate com os ‘tricolores’, o Moreirense vai atravessar uma pausa competitiva até 03 de dezembro, dia em que recebe o Benfica, para a 12.ª jornada da I Liga.

Convencido de que a paragem vai servir para a recuperação de Camacho, extremo ausente por lesão, depois da titularidade nas oito primeiras jornadas, com três golos marcados, Rui Borges lembrou que “os jogadores querem jogos” e perspetivou uma série de jogos particulares para os seus jogadores “não perderem o foco” da competição, o ingrediente que “motiva, apaixona e cria stress diário”.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 17 pontos, defronta o Estrela da Amadora, 10.º, com 11 pontos, em jogo marcado para as 18:00 de sábado, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.