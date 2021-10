Os sócios 'encarnados' vão eleger os corpos sociais para o quadriénio 2021-2025, quase um ano depois da reeleição de Vieira para um sexto mandato, interrompido pela detenção do ex-presidente no âmbito do caso 'Cartão Vermelho'.

Rui Costa (lista A) concorre pela primeira vez à liderança do Benfica, após ter sido ex-administrador da SAD e vice-presidente da direção de Luís Filipe Vieira, depois de uma sucessão que quer agora ver legitimada pelos sócios, com a demissão em bloco dos corpos sociais, em 01 de setembro, a acelerar a marcação do ato eleitoral.

Rejeitando o epíteto de “príncipe herdeiro” de Luís Filipe Vieira, a antiga ‘glória’ das ‘águias’ nos relvados (1991-1994 e 2006-2008) mantém na direção os ‘vices’ Fernando Tavares, Domingos Almeida Lima, Sílvio Cervan, Jaime Antunes e Rui do Passo, com Fernando Seara, ex-autarca da Câmara de Sintra e deputado parlamentar, a ser candidato à Mesa da Assembleia-Geral e Fernando Fonseca Santos ao Conselho Fiscal.

Na oposição, Rui Costa terá Francisco Benitez (lista B), principal rosto do movimento ‘Servir o Benfica’, que apoiou Noronha Lopes nas últimas eleições.

O empresário, de 57 anos, candidatou-se mediante seis condições, que a Mesa da Assembleia-Geral, liderada por António Pires de Andrade, aprovou no regulamento eleitoral, com destaque para a adoção do voto físico em urna em Portugal continental.

Pedro Casquinha, Carlos Lisboa Nunes, Bernardo Correia, Pedro Brinca, José Miguel da Luz e Victor Conceição serão vice-presidentes, ao passo que João Pinheiro e Nuno Leite são escolhas para a Mesa da Assembleia-Geral e o Conselho Fiscal, respetivamente.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via ‘online’.