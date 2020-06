Rui Moreira, candidato ao Conselho Superior do FC Porto pela Lista A, liderada pelo atual presidente Pinto da Costa, salientou a grande afluência de sócios para votar.

“A primeira coisa que queria salientar é a extraordinária mobilização, a forma como as pessoas estão a aderir a este ato cívico e vi que as pessoas estão a manter a distância. Tudo a ser feito como deve ser. As urnas ditarão o futuro do clube, que será sempre risonho. Este clube sempre teve um passado, tem um presente e terá um futuro”, disse.

Indiferente a quem o criticou por ser um político envolvido nas eleições de um clube de futebol, Rui Moreira prometeu falar dessa situação após as eleições.

“Responderei esta semana. Durante a campanha eleitoral para o clube entendi não me pronunciar sobre a opinião das pessoas, que é legítima. Para algumas dessas críticas olhei com perplexidade, seguramente falarei durante a próxima semana”, adiantou.

Hoje é o ultimo dia das eleições do FC Porto que decorrem no Dragão Arena, até às 19:00, e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.