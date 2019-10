Em declarações à Lusa, à margem de uma conferência sob o tema "Que Porto queremos construir até 2025", Rui Moreira lamentou que a regionalização não tenha estado na agenda eleitoral, como era expectativa de vários autarcas do norte do país.

"Tenho muita pena, porque me esforcei com outros autarcas para inscrever isto. E aquilo que vejo, entre os partidos tradicionais, é claramente que o Bloco de Esquerda e o CDS são contra a regionalização, têm-no dito sempre. A CDU é única força política, do espetro principal, que quer a regionalização. O PS e PSD querem a regionalização quando não estão no poder. Quando estão no poder não a querem e, portanto, isto vai ter de ser mais uma vez do norte", defendeu, sublinhando que, no seu entender, a regionalização devia avançar já.

No mundo ideal, a regionalização não devia ser uma preocupação, mas, hoje, a criação de regiões é, talvez, "a única forma" de transformar o poder imaginado pelo cidadão num poder real, acrescentou o independente.

Moreira explicou que a falta de poder das autarquias para concretizarem os projetos e estratégias que os cidadãos esperam que sejam competências destas só pode ser resolvida com um processo de regionalização, alertando para o surgimento de situações que ocorrem noutros países, “como o separatismo, os conflitos e principalmente o populismo".

Para o presidente da Câmara do Porto, é agora que o país deve fazer reformas e não quando "há crise".