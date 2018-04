Bruno de Carvalho, presidente dos leões, lamentou ontem os "erros grosseiros" de futebolistas experientes como Coates e Mathieu na derrota do Sporting frente ao Atlético de Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Rui Patrício, em nome de toda a equipa, reagiu publicando um texto na rede social Instagram. A reação, que foi num primeiro momento partilhada pelo capitão, está a ser replicada nas redes sociais dos principais jogadores do clube.

"Somos Sporting", começa por dizer o texto. "Suamos, lutamos e honramos sempre a camisola que vestimos. Não somos perfeitos e não acreditamos em jogadores perfeitos, porque queremos sempre evoluir!", pode ler-se na publicação.

Assumindo coletivamente a responsabilidade pelas derrotas, vitórias e empates, os jogadores recordam que "não podemos pensar apenas no 'Eu', mas sim 'Nós' e sempre na equipa, porque só assim poderemos vencer".

E depois concretiza-se a crítica:

"Por esta razão, em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a publico as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo."

Leia o post na íntegra:

O mesmo texto foi posteriormente publicado nas redes de William de Carvalho, Sebastian Coates, Fredy Montero, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Acuna, Podence, Bruno César, Palhinha e Bryan Ruiz. No total, 13 jogadores já fizeram a mesma publicação.

No texto publicado ontem no Facebook, Bruno de Carvalho separa o que queria ter visto no estádio do Atlético Madrid, que era “uma equipa concentrada, com atitude e compromisso, defensivamente irrepreensível e com faro de golo, uma equipa de 11 a superarem-se e a tornarem-se 22″, daquilo que viu na realidade.

Do que viu, começa por elogiar a atitude da equipa no seu todo, mas critica uma defesa que “não esteve concentrada” e dois centrais que “fizeram o que os avançados do Atlético Madrid não conseguiram, um resultado de 2-0 a surgir sem nada terem feito para isso, a não ser (e não é pouco) marcarem”.

Bruno de Carvalho também viu Gelson, aos 32 minutos, isolado frente a Oblak a tentar “colocar em jeito, mas sem força, para o lado direito em vez de ‘fuzilar’ para a esquerda, perdendo um golo que já quase se gritava”.

“De 11, em vez de 22, como queria, fomos 9, muitas vezes, e isso paga-se caro…”, escreveu o presidente ‘leonino’, para quem Fábio Coentrão e Bas Dost “não quiseram jogar” na segunda mão, com faltas para amarelo que “nunca poderiam ter feito”.

Bruno de Carvalho destacou ainda as falhas na concretização de Coates, “isolado e desconcentrado, a fazer um passe para Oblak [guarda-redes dos ‘colchoneros’] em vez de rematar”, e de Montero, que falhou “um golo feito”, aos 90+2 minutos, ao “rematar para o céu quando só se pedia um simples encosto”.

“O Sporting demonstrou que tem equipa para fazer mais, mas não o fez, e agora, em vez de podermos resolver mais fácil em Alvalade, resta-nos sonhar com a reviravolta. É possível? É! Era necessário este resultado de hoje? Não!”, escreveu.

Bruno de Carvalho criticou ainda o árbitro russo Sergei Karasev que há quatro anos prejudicou o Sporting frente ao Schalke 04, em jogo da Liga dos Campeões Europeus, a considerar que “as mãos e a cara continuam a confundir os russos”, numa alusão a um penálti que assinalou contra os ‘leões’ em Gelsenkirchen por uma bola que bateu na cara do lateral esquerdo argentino Jonathan Silva.

O lidero ‘leonino’ falou ainda de “critérios disciplinares diferentes” do juiz russo, dando o exemplo de uma falta pelas costas de um jogador do Atlético Madrid aos 87 minutos que devia ter dado cartão amarelo.

Durante a tarde de hoje, o Correio da Manhã deu conta de que os jogadores exigiram falar com Bruno de Carvalho.

Em comunicado, o Sporting assegurou que o plantel treinou no Estádio José Alvalade, em Lisboa, após a chegada de Madrid, com os jogadores utilizados a realizarem treino de recuperação e abandonando as instalações do clube por volta das 13:30.

O Sporting foi ontem derrotado pelo Atlético de Madrid, por 2-0, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, sofrendo a 13.ª derrota em 16 jogos em Espanha.