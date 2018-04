Estarão 19 jogadores suspensos em vésperas de jogo com o Paços Ferreira.

Segundo o Correio da Manhã, fonte oficial do Sporting confirmou ao jornal a suspensão de 19 jogadores, tendo avançado que o clube se prepara para jogar com a equipa B no domingo, frente ao Paços de Ferreira, em jogo a contar para o I Liga do futebol português .

O jogo tem lugar dia 8 de abril, às 20h15 e é transmitido na Sport TV 1.

A polémica que opõe Bruno de Carvalho e os jogadores da equipa do Sporting foi desencadeada na sequência de o presidente dos leões ter lamentado, ontem, os "erros grosseiros" de futebolistas experientes como Coates e Mathieu na derrota do Sporting frente ao Atlético de Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Rui Patrício, em nome de toda a equipa, reagiu hoje publicando um texto na rede social Instagram. A reação, que foi num primeiro momento partilhada pelo capitão, está a ser replicada nas redes sociais dos principais jogadores do clube. Subscreveram o comunicado Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Wendell, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Ristovski, Doumbia e Rafael Leão.

Também o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou “total solidariedade” com o plantel do Sporting, que condenou publicamente as críticas e a ausência de apoio do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

“O Sindicato dos Jogadores manifesta total solidariedade com o plantel do Sporting CP, lamentando que, depois da iniciativa promovida a pedido dos capitães de equipa no início da semana, e após apelar a que os dirigentes resolvam internamente, e não no espaço público, os problemas existentes com os seus jogadores, tal apelo não tenha sido acolhido pelo Presidente do Sporting CP”, refere o comunicado divulgado pelo SJFP.

De acordo com o site do Sporting Clube de Portugal, esta é a composição da equipa B.