Van Nistelrooy orientou interinamente o Manchester United até à chegada de Ruben Amorim, com o técnico português a optar por não o incluir na sua equipa.

O antigo goleador do United e do Real Madrid assina um contrato válido até junho de 2027, sucedendo no cargo a Steve Cooper, que no domingo se demitiu.

O novo treinador do Leicester, de 48 anos, assume o posto no próximo domingo e já estará no banco no jogo contra o West Ham, na terça-feira.

O currículo de Van Nistelrooy como treinador principal ainda é curto, tendo comandado o PSV em 2022/2023, mas a passagem pelo Manchester United, depois da saída de Erik ten Hag, foi positiva, com o até então adjunto a registar três vitórias e um empate, nos quatro jogos orientados.