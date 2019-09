O técnico frisou que "têm faltado os pontos" que considera que a equipa merece pela "qualidade de jogo, superioridade e controlo sobre os adversários".

"Temos criado muitas oportunidades que não temos concretizados. Se houvesse justiça, estaríamos numa classificação mais acima, mas temos que concretizar as oportunidades para ganhar os jogos", disse.

O treinador admitiu a hipótese de jogar com dois avançados e disse que o médio nigeriano Agbo é opção para o jogo, mas não revelou se vai ser titular.

"Precisamos de ganhar, o Marítimo também, temos os mesmos pontos, jogamos em casa, queremos ser mais fortes, não cometer erros que o adversário possa aproveitar e sermos equilibrados e eficazes na finalização", referiu.

Tiago Sá, Tormena, Raul Silva, Wallace e Wilson Eduardo são os lesionados do plantel ‘arsenalista' e não podem ser opção para Ricardo Sá Pinto, tal como Fransérgio, castigado.

Sporting de Braga, 16.º classificado com quatro pontos, e Marítimo, 15.º também com quatro, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 19:00, no Estádio Municipal de Braga.