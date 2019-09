"Este jogo vale três pontos como todos os outros, mesmo se tivéssemos vencido o Marítimo [2-2] queríamos vencer o Portimonense. Faltam 28 jornadas, estamos a cinco pontos do objetivo e vamos à procura da vitória num campo tradicionalmente difícil, diante de uma boa equipa, com jogadores de qualidade e muito difícil de bater no seu terreno, como vimos recentemente contra equipas grandes", afirmou na antevisão da deslocação ao Algarve.

Apesar de não vencer para o campeonato desde a primeira jornada, há mais de um mês meio (3-1 ao Moreirense), Sá Pinto considera que os jogadores estão "otimistas e confiantes" e que a equipa "merece mais".

O treinador dos minhotos disse esperar um Portimonense "com personalidade" e a querer jogar pela "positiva", comparando com o "'autocarro'" que o Braga enfrentou na última ronda, em casa, diante do Marítimo.

"Fomos surpreendidos com um 'autocarro', um bloco muito baixo do Marítimo, que tem jogadores de qualidade para fazer outro jogo, a cultura do clube é outra, mas respeito as ideias do treinador e cada um sabe da sua casa", disse.