“Quando oiço falar em legado, esse talvez seja o maior: sabemos que é possível entrar sempre para ganhar”, escreveu Fernando Gomes, agora candidato ao Comité Olímpico de Portugal (COP), na mensagem de Ano Novo, divulgada na página oficial da FPF.

O ainda líder do organismo que tutela o futebol nacional lembra que “em 2025, Portugal lutará pela organização do Euro2029 de seleções femininas”, e garante: “Sei que a FPF entregará a melhor candidatura alguma vez submetida a um torneio como este”.

“A FPF está capacitada, como demonstrou ao longo dos últimos anos, para vencer qualquer desafio. Temos treinadores, jogadores e colaboradores do mais alto nível, pessoas que sabem o que significa representar Portugal em cada momento. A organização é sólida, está dotada de infraestruturas, valores e capacidade económica para desempenhar de forma brilhante a missão que lhe compete”, escreve.

Assumindo que a sua última mensagem de Ano Novo como presidente da FPF tem “um registo um pouco mais pessoal e menos institucional”, Fernando Gomes admite que muitos o veem com uma “imagem demasiado séria”.

“Acreditem que nos jogos muitas vezes era mais a tensão do resultado que me forçava a pose de Estado, por dentro o sangue fervia (…) Todos os anos me revejo naquele salto de punhos cerrados após o golo do Éder [final Euro2016], esquecido de que estava na tribuna de honra de uma final do Campeonato da Europa. Ali estava um português, como todos vós”, confessa.

Fernando Gomes, que cumpre o seu terceiro e último mandato na FPF, assume que 2025 será a nível pessoal “um ano de emoções”, mas também de “reflexão, otimismo e ambição”.

Ciente de que só estará “mais umas semanas na Cidade do Futebol”, Gomes assegura que isso não o impedirá de “sentir o mesmo entusiasmo pelos jogos da seleção feminina no Euro2025, na Suíça, pela eliminatória da seleção masculina frente à Dinamarca e pelos apuramentos das seleções jovens e de futsal”, num ano de Euro Sub-21 e de Mundial de futebol de praia.

A FPF vai a votos em 14 de fevereiro, contando como candidatos com Pedro Proença, atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), e Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL).

Fernando Gomes anunciou em 20 de dezembro passado a candidatura à presidência do COP, no ato eleitoral marcado para 19 de março, juntando-se a José Manuel Araújo, Jorge Vieira, Laurentino Dias e Alexandre Mestre.