Estávamos a 6 de maio do ano 2000. O Sporting, liderado por Augusto Inácio, encontrava-se à beira de terminar com um jejum de 18 anos sem vencer o título de campeão. Para isso, bastava empatar em Alvalade frente ao Benfica, que, tal como nos dias de hoje, na altura era também liderado por um alemão: Jupp Heynckes.

O Benfica, que viria a terminar o campeonato no terceiro lugar, jogava sobretudo o orgulho de não querer ser o bombo da festa leonina, contava no seu plantel com nomes como João Vieira Pinto (que viria a transferir-se para o Sporting no ano seguinte, numa das mudanças mais polémicas de sempre no futebol português), Karel Poborsky (que fez isto a Portugal no Euro 96) ou Nuno Gomes, um dos grandes avançados da história das águias e do futebol português. Para além destes nomes, o plantel das águias contava também um Abdel Sabry, egípcio que meses antes tinha marcado ao Benfica na Taça UEFA ao serviço do PAOK e que entretanto havia chegado à Luz pela mão de Vale e Azevedo, à data presidente das águias.

Ora foi precisamente Sabry que se tornou a figura da partida, quando aos 88 minutos fez isto:

Sabry gelou Alvalade com um livre soberbo mesmo em cima do final da partida e adiou a festa do título leonino para a última jornada, onde os leões acabariam mesmo por confirmar a conquista do campeonato com uma vitória por 4-0 no terreno do Salgueiros.

Quanto a Sabry, esteve apenas mais uma temporada no Benfica, época essa que ficou marcada por um conflito entre o extremo egípcio e o jovem treinador que, na altura, substituiu Jupp Heynckes no banco das águias, um tal de José Mourinho. Passou as duas temporadas seguintes no Marítimo, depois jogou um ano no Estrela da Amadora, até regressar ao Egipto, onde terminou a carreira em 2010.

De referir que, dois anos depois, o Sporting voltou a receber o Benfica em Alvalade, neste caso na antepenúltima jornada, com possibilidades de também se tornar campeão frente ao eterno rival. Precisava de uma vitória, mas só conseguiu um empate (Jankauskas marcou para as águias, Jardel para os leões, já em tempo de compensação). Apesar do percalço, o Sporting, então treinado por Lazslo Boloni, viria mesmo a tornar-se campeão.

Mais de 20 anos depois, Sporting e Benfica defrontam-se neste domingo, a partir das 20h30, em Alvalade para, desta vez, serem os leões a tentar estragar a festa do título às águias.