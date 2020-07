JJ transformou rapidamente o bom plantel do Flamengo numa grande equipa. Conseguiu trazer os seus conceitos de jogo e impressionar os entusiastas do jogo no Brasil. O Flamengo ganhou e encantou em campo, com um futebol ofensivo, intenso e vencedor. Não havia, no Brasil, concorrente com a mesma confiança. Além de que o Flamengo despontava como favorito absoluto para a conquista do Bi.

Entretanto, JJ deixou o clube rumo ao Benfica. Regressou à casa e deixa o Flamengo, a 20 dias da estreia do Brasileirão, sem comandante. Cumpriu o seu contrato, pois havia uma cláusula de rescisão, mas a sua saída não era esperada, pouco tempo após a renovação. E o mesmo contexto do país, em crise devido à pandemia, que afastou o treinador do Flamengo, dificulta as negociações para possíveis substitutos.

O Flamengo sabe que não há, entre os treinadores brasileiros, um substituto à altura e que precisará buscar no mercado europeu. Mas a tarefa de seduzir um grande nome será dificultada com as restrições geradas pela COVID-19. Mais, não basta trazer um treinador competente. Jesus subiu a fasquia e o seu substituto será sempre alvo de comparações. Se não vencer tudo, já terá feito menos que o antecessor.

Além disso, a personalidade de JJ ajudou-o a conquistar a opinião pública e a domar os egos num clube cheio de jogadores balados e com excesso de confiança na diretoria. Jorge Jesus manteve todos concentrados nos resultados a alcançar e conseguiu blindar os jogadores nos poucos momentos de turbulência. Um bom treinador, sem a mesma capacidade de centralizar as atenções e conquistar os jogadores, terá dificuldades.