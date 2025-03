Numas eliminatórias em que as três primeiras seguiam diretamente para a final, a atleta lusa foi terceira classificada na terceira e última série, com o registo de 4.13,39 minutos, qualificando-se com a nona marca para a final de domingo.

Salomé Afonso, atleta do Benfica, conquistou a medalha de prata nos Europeus de Apeldoorn, nos Países Baixos, nos 1.500 metros e o bronze nos 3.000 metros.