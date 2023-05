Ygor Nogueira (23 minutos), Adriano (33) e Matheus Babi (51), de grande penalidade, marcaram os golos dos açorianos, que interromperam uma série de 17 jogos sem triunfos no campeonato, com Fran Navarro (77), de penálti, e Bilel (80) a reduzirem para os barcelenses, que somaram a quarta derrota seguida.

Com o play-off a ser a única opção de manutenção, o Santa Clara é 18.º e último, com 19 pontos, menos três do que o Marítimo (16.º), em posição de play-off, e um do que o Paços de Ferreira (17.º), que têm menos um jogo, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 31.